Jole Santelli a Mattino 5: “Non ritiro la mia ordinanza, non mi aspettavo questo frastuono” (Di venerdì 1 maggio 2020) Da ormai un giorno intero non si parla d’altro, tra i temi caldi e politica per la fase 2. Quello che sta succedendo in Calabria ha colpito certamente l’Italia intera perchè la governatrice, Jole Santelli, ha deciso di sfidare il decreto del Governo e permettere a chi gestisce bar, pizzerie, ristoranti, agriturismi di riaprire già dal 30 aprile 2020, un mese prima rispetto a quello che l’ultimo decreto firmato da Giuseppe Conte prevede. Molti sindaci, in particolare nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria, si sono ribellati a questa ordinanza, decidendo di proseguire con quanto stabilito dal Governo Centrale. In provincia di Cosenza invece, come testimonia anche il servizio andato in onda nel programma Mattino 5 oggi primo maggio, molti bar hanno riaperto, cercando di rispettare il più possibile le misure di distanziamento e le nuove regole ... Leggi su ultimenotizieflash Sono le Venti (Nove) - dai sindaci calabresi contro la presidente Jole Santelli alle aziende cinesi di Prato che non vogliono riaprire : rivedi la puntata

Emergenza COVID-19 - Jole Santelli “Non indietreggio - bar e ristoranti restano aperti in Calabria e ora chiudo i confini”

