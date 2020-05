John Wick 4: Lionsgate annuncia la nuova data di uscita (Di sabato 2 maggio 2020) Lionsgate ha annunciato la nuova data di uscita di John Wick, il nuovo sequel con protagonista Keanu Reeves. John Wick 4 ha una nuova data di uscita: il 27 maggio 2022, ben un anno dopo quella precedentemente annunciata che era stata fissata per il 21 maggio 2021. Lionsgate ha quindi programmato l'arrivo del sequel con star Keanu Reeves nello stesso giorno in cui debutteranno Dungeons & Dragons e un film live-action, ancora senza un titolo ufficiale, prodotto da Disney. Il regista Chad Stahelski ha confermato in una recente intervista che il protagonista Keanu Reeves dovrà completare le riprese di The Matrix 4 prima di poter lavorare a John Wick: Chapter 4. Il filmmaker aveva inoltre spiegato che la ... Leggi su movieplayer John Wick 4 | Chad Stalehski ha svela alcuni segreti sul quarto film con Reeves

John Wick 4 - Chad Stahelski : "Le scene d'azione sono totalmente folli"

John Wick 4 - con Keanu Reeves : il regista parla della data d’uscita (Di sabato 2 maggio 2020)hato ladidi, il nuovo sequel con protagonista Keanu Reeves.4 ha unadi: il 27 maggio 2022, ben un anno dopo quella precedentementeta che era stata fissata per il 21 maggio 2021.ha quindi programmato l'arrivo del sequel con star Keanu Reeves nello stesso giorno in cui debutteranno Dungeons & Dragons e un film live-action, ancora senza un titolo ufficiale, prodotto da Disney. Il regista Chad Stahelski ha confermato in una recente intervista che il protagonista Keanu Reeves dovrà completare le riprese di The Matrix 4 prima di poter lavorare a: Chapter 4. Il filmmaker aveva inoltre spiegato che la ...

MEPoss : Che potrebbe essere l'incipit per un reboot di John Wick - 24LeRoi : Bhè, dai, manca solo un anno al capitolo 4 di John Wick. - ConteZero76 : @tartaro7 @Miti_Vigliero Comunque i film di John Wick vengono dopo la famiglia solo per certi gradi di parentela. T… - mirko8925 : che poi scamarcio riesce a non recitare anche in John Wick e non è che lì fosse richiesto di essere bravi come DiCaprio - Franciolo : Ma questo Cristiano Godano che mi è diventato John Wick? #1M2020 -