Il Summer Game Fest sarà l' alternativa all' E3 2020

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 1 maggio 2020) A causa dell'assenza del tradizionale E3, moltissime aziende hanno deciso di riempire il vuoto tramite eventi digitali da loro organizzati, il noto Geoff Keighley ha inoltre annunciato la suaall'E3, ovvero il.L'evento andrà online da maggio fino ad agosto e; supportato da diverse compagnie come 2K, Activision, Bandai Namco, Bethesda, Blizzard Entertainment, Bungie, CD Projekt Red, Digital Extremes, Electronic Arts, Microsoft, Private Division, Riots, Sony Interactive Entertainment, Square Enix, Valve e Warner Bros. Interactive Entertainment. Tutti i nomi citati prima organizzeranno delle conferenze per conto loro ma sotto l'ala del, il tutto ovviamente distribuito sulle varie piattaforme social.Inoltre pare che Steam, Xbox ed altri grandi nomi rilasceranno contenuti gratuiti o in prova (per un tempo limitato).Leggi ...