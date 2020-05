Il Premier Giuseppe Conte risponde a un’estetista di Pomezia

(Di venerdì 1 maggio 2020) Il presidente Consiglio, tra le tante lettere ricevute di persone preoccupate per il loro futuro lavorativo, ha risposto a quella di Elisabetta, un’estetista di. Di seguito le parole del Presidente del Consiglio. “Il mondo del lavoro è messo a dura prova. Tanti vivono con ansia e preoccupazione questa emergenza, fra attività chiuse e prospettive di lavoro a rischio. Molti, durante la fase più acuta di questa emergenza, hanno lavorato negli ospedali, in strada o in ufficio per assicurarci assistenza, soccorso, sicurezza e beni essenziali. Oltre 4 milioni tornano a lavoro lunedì grazie ai primi risultati delle misure dinimento: impiegati, addetti e operai che potranno confidare nell’applicazione di rigidi protocolli di sicurezza, su cui saremo intransigenti. Ho letto alcune vostre lettere, ho provato a ...

Agenzia_Ansa : 'Il rischio di contagio di ritorno dei focolai è concreto ed è la ragione che ci spinge ad adottare sì un allentam… - rtl1025 : ?? 'Consentiamo dal 4 maggio una maggiore attività: bar e ristoranti potranno fare attività di ristorazione con aspo… - rtl1025 : ??'Sarà fondamentale il comportamento responsabile di ciascuno di noi: Non bisogna mai avvicinarsi, al distanza di s… - ItalyWatchNews : RT @ultimenotizie: 'Il leader di Italia Viva, Matteo #Renzi, lancerà al presidente Giuseppe #Conte il suo 'ultimo appello' durante l’interv… - CarlaGalfione : RT @LucianoRomeo9: “Ho fatto il cronista politico per una vita, mai mi era capitato di assistere al linciaggio mediatico di un premier come… -

"Non ci sarà un piano rimesso a iniziative improvvide di singoli enti locali, ma basato su rilevazioni scientifiche". Non usa giri di parole il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per ribadire c ...Un po' come accaduto a Genova per l'inaugurazione del nuovo ponte: per il premier, forse, le regole non valgono? Peccato che poco dopo, al Senato, Conte si sia ripresentato senza mascherina, così come ...