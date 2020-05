Finirà Bene, l’inno incoraggiante di Ermal Meta (Di venerdì 1 maggio 2020) Si intitola Finirà Bene il nuovo brano di Ermal Meta. "Speranza. Il resto si vedrà", scrive l'artista sui social nell'annunciare a sorpresa il rilascio di una nuova canzone, scritta a gennaio. Non avrebbe mai immaginato di pubblicare adesso un pezzo scritto solo pochi mesi fa ma Finirà Bene è un inno perfetto per il particolare momento storico che stiamo vivendo. "Volevo che desse a voi la stessa sensazione che dà a me", spiega Ermal Meta. Finirà Bene ci riesce. Nei suoi 4:03 minuti incarna un inno alla speranza, la speranza che "finirà Bene", che la situazione attuale possa evolversi rapidamente verso una conclusione positiva. Quando ormai la Fase 1 della pandemia Covid-19 può considerarsi archiviata e l'Italia si appresta a sperimentare la Fase 2, dal 4 maggio, le parole di Ermal Meta hanno potere consolatorio; ... Leggi su optimagazine Ermal Meta pubblica a sorpresa la nuova canzone “Finirà bene” : «Spero vi dia speranza» – Il video

