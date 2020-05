Da lunedì via libera agli allenamenti per i club in Emilia Romagna (Di venerdì 1 maggio 2020) I calciatori di Spal, Bologna, Parma e Sassuolo, da lunedì, potranno tornare nei rispettivi centri sportivi per allenarsi, sia pure individualmente. È quanto prevede l’ordinanza firmata ieri sera dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, come riporta l’Ansa. Le sedute dovranno svolgersi “nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture … L'articolo Da lunedì via libera agli allenamenti per i club in Emilia Romagna è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Calcio - l’Emilia-Romagna dà il via libera agli allenamenti individuai da lunedì per i club di Serie A

Commercio e servizi al via Da lunedì ripartenza per oltre 11.000

**Coronavirus : Toti - ‘da lunedì al via alcune attività - corsa e passeggiate bimbi’** (Di venerdì 1 maggio 2020) I calciatori di Spal, Bologna, Parma e Sassuolo, da lunedì, potranno tornare nei rispettivi centri sportivi per allenarsi, sia pure individualmente. È quanto prevede l’ordinanza firmata ieri sera dal presidente della RegioneStefano Bonaccini, come riporta l’Ansa. Le sedute dovranno svolgersi “nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture … L'articolo Da lunedì viaper iinè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sbonaccini : ?? NUOVA ORDINANZA Da lunedì 27 aprile: • cessano misure restrittive nella provincia di Rimini e a Medicina • riamme… - RegioneER : #Coronavirus, nuova ordinanza: dal 27 aprile, stop misure ulteriormente restrittive provincia Rimini e Medicina (Bo… - grazioli_gianni : RT @CalcioFinanza: Da lunedì via libera agli allenamenti per i club in Emilia Romagna: Bologna, Spal, Parma e Sassuolo potranno tornare in… - ginugiola : Fase 2 coronavirus a Milano, per i trasporti rischio lunedì nero: metropolitane e treni sotto scorta - EmanueleCBozzo : RT @CalcioFinanza: Da lunedì via libera agli allenamenti per i club in Emilia Romagna: Bologna, Spal, Parma e Sassuolo potranno tornare in… -

Ultime Notizie dalla rete : lunedì via Valmadrera, da lunedì si potrà andare a San Tomaso Lecco Notizie