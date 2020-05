Coronavirus, le addette alle pulizie (in appalto) dell’ospedale di Pavia : ‘Nei reparti Covid per 7 euro l’ora. E ora ci tagliano anche lo stipendio’ (Di venerdì 1 maggio 2020) “Dall’inizio dell’emergenza, abbiamo sempre lavorato nei reparti Covid dell’ospedale di Pavia e come ricompensa ora subiremo un taglio”. Aleida, Lumi e Luisella sono tre delle oltre centocinquanta addette alle pulizie impegnate nelle corsie del Policlinico San Matteo di Pavia. Tre quarti di loro sono donne e guadagnano sette euro e quindici centesimi l’ora (lordi) dalle cooperative. Ma con il cambio di appalto da oggi subiranno un taglio dell’8% sul monte ore. “Per me vorrà dire ricevere cento euro in meno in busta paga – racconta una di loro – già faccio fatica ad arrivare a fine mese adesso, figurati dopo questi tagli”. Una situazione denunciata anche dal sindacato Uiltucs Lombardia che ha portato alla luce la loro vicenda. “Ogni quattro o cinque anni ci ritroviamo nella stessa situazione e con i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 maggio 2020) “Dall’inizio dell’emergenza, abbiamo sempre lavorato neiCovid dell’ospedale die come ricompensa ora subiremo un taglio”. Aleida, Lumi e Luisella sono tre delle oltre centocinquantaimpegnate nelle corsie del Policlinico San Matteo di. Tre quarti di loro sono donne e guadagnano sette euro e quindici centesimi l’ora (lordi) dcooperative. Ma con il cambio dida oggi subiranno un taglio dell’8% sul monte ore. “Per me vorrà dire ricevere cento euro in meno in busta paga – racconta una di loro – già faccio fatica ad arrivare a fine mese adesso, figurati dopo questi tagli”. Una situazione denunciata anche dal sindacato Uiltucs Lombardia che ha portato alla luce la loro vicenda. “Ogni quattro o cinque anni ci ritroviamo nella stessa situazione e con i ...

