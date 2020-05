Carceri: bufera sul Dap, Basentini si dimette. L'opposizione: "Via anche Bonafede" (Di venerdì 1 maggio 2020) Il capo del Dap (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) Francesco Basentini si è dimesso. Le dimissioni sarebbero motivate dalle scarcerazioni in seguito all'emergenza coronavirus, per alleggerire le Carceri, che hanno fatto sfiorare gli arresti domiciliari a Raffaele Cutolo, boss della Nuova camorra organizzata. Le voci sulle sue dimissioni scuotono la politica. Il capo del dipartimento amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini, ha manifestato al Guardasigilli, Alfonso Bonafede, l'intenzione di dimettersi dal suo ruolo. Bonafede, si apprende da fonti di via Arenula, lo ha ringraziato per il lavoro svolto. Le dimissioni saranno formalizzate probabilmente già domani quando ci sarà la presa di possesso di Roberto Tartaglia, nominato vicecapo Dap nei giorni scorsi. "Le polemiche di questi giorni sono strumentali e ... Leggi su agi Carceri : bufera sul Dap - Basentini si dimette

