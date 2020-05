Calcio, la Lega di Serie A vuole portare a conclusione la stagione 2019-2020 (Di venerdì 1 maggio 2020) Secondo quanto riportato dall’ANSA, la Lega di Serie A di Calcio, riunita in assemblea, ha espresso all’unanimità la volontà di completare la stagione: la teleconferenza era stata indetta per discutere dei diritti tv, ma in qualche modo è stata inviata una risposta al Ministro Spadafora. La volontà espressa quest’oggi conferma quella già fissata il 21 aprile, nella quale i club si erano pronunciati alla stessa maniera. Ieri il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora aveva detto: “In questi giorni il Comitato tecnico scientifico sta incontrando le varie componenti del mondo del Calcio, non solo la Figc, per avere approfondimenti sul protocollo presentato. Se verrà trovata una sintesi tra il Comitato e la FederCalcio gli allenamenti potranno riprendere e questo avrà una ricaduta positiva anche sulla possibile ... Leggi su oasport Lega Calcio - il piano rimane giocare : dalle TV alle nuove date

Le tv attendono risposte dal calcio : sesta rata in bilico e qualche club pensa alle vie legali

Lega Calcio - niente accordo fra club su ripresa Serie A : comunicato rimandato (Di venerdì 1 maggio 2020) Secondo quanto riportato dall’ANSA, ladiA di, riunita in assemblea, ha espresso all’unanimità la volontà di completare la: la teleconferenza era stata indetta per discutere dei diritti tv, ma in qualche modo è stata inviata una risposta al Ministro Spadafora. La volontà espressa quest’oggi conferma quella già fissata il 21 aprile, nella quale i club si erano pronunciati alla stessa maniera. Ieri il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora aveva detto: “In questi giorni il Comitato tecnico scientifico sta incontrando le varie componenti del mondo del, non solo la Figc, per avere approfondimenti sul protocollo presentato. Se verrà trovata una sintesi tra il Comitato e la Federgli allenamenti potranno riprendere e questo avrà una ricaduta positiva anche sulla possibile ...

SkySport : Lega di A all'unanimità: 'Portiamo a termine la stagione' - CorSport : La Lega di #SerieA ha deciso: c'è l'unanimità per finire la stagione??? - RaiNews : La volontà unanime di 'portare a termine la stagione' della serie A, interrotta per l'emergenza coronavirus, è stat… - sportli26181512 : Lega Serie A all'unanimità: 'Portiamo a termine la stagione': E’ la volontà ribadita dall'Assemblea della Lega di A… - Pedro69280970 : RT @RaiNews: La volontà unanime di 'portare a termine la stagione' della serie A, interrotta per l'emergenza coronavirus, è stata ribadita… -