Cagliari | Pavoletti | «Serie A? Dopo Ronaldo | il più forte è Immobile»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 maggio 2020) Leonardosi racconta a 360°: dal recupero dall’infortunio agli avversari più forti, le parole dell’attaccante delOspite della diretta Instagram organizzata dalla nota pagina Che Fatica La Vita Da Bomber, Leonardoha raccontato come sta procedendo il recupero dall’infortunio. Ecco le dichiarazioni del giocatore del. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DIRECUPERO – «Sto iniziando a correre, è un bel passo. Ho ancora qualche fastidio, fa parte del percorso. Lo conosco bene avendolo affrontato anche di recente. Nella sfortuna di essermi fatto male, la riabilitazione postoperatoria era permessa durante l’emergenza. Se non la fai subito rischi di comprometterti la carriera». NAZIONALE – «La chiamata in Nazionale? La scopri dai social e dai ...