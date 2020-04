Verissimo ripropone il Prati-gate | duro attacco di Pamela | “Imbarazzante”

(Di giovedì 30 aprile 2020)la vicenda delsabato 2 maggio: l’ex star del Bagaglino non ci sta e sfoga il suo rammarico sui social Sembrano ormai lontani i momenti in cui in tutte le trasmissioni televisive teneva banco il, l’infinita vicenda che coinvolse la showgirlcon la presunta relazione con il misterioso Mark … L'articoloildi: “Imbarazzante” proviene da Gossip e Tv.

BITCHYFit : Pamela Prati contro Verissimo che ripropone in replica il Prati-Gate: “Basta lucrare su me, mi avete danneggiata!” - __m_r_s___ : Sabato Verissimo ripropone il Prati-gate GRAZIE MEDIASET -

Verissimo ripropone la vicenda del Prati-gate sabato 2 maggio: l’ex star del Bagaglino non ci sta e sfoga il suo rammarico sui social Sembrano ormai lontani i momenti in cui in tutte le trasmissioni t ...La televisione è cambiata radicalmente in questo periodo di quarantena, e programmi storici come Verissimo sono stati costretti ad adattarsi alle nuove dinamiche dettate dall’emergenza. Niente pubblic ...