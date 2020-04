Unisa, per la Cisl: intesa per la ripartenza (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiE’ tutto pronto, a partire dalla prossima settimana, all’Università degli Studi di Salerno per la “FASE 2”. Dopo un lungo confronto politico tra la Cisl Università di Salerno, il Rettore e il Direttore Generale Vicario, si è giunti ad una soluzione condivisa, presa con la massima cautela, in piena sicurezza e in linea con le misure adottate dal Governo su tutto il territorio nazionale con il DPCM del 26 aprile 2020. Con D.R. (Decreto Rettorale) del 29 aprile 2020 è stato previsto un lieve alleggerimento, rispetto alla fase di lockdown, a partire dal 4 maggio, pur confermando l’attività di didattica a distanza per l’erogazione di lezioni, esami di profitto e sedute di laurea per tutta la comunità studentesca e la misura di Smart Working, come via ordinaria, per assicurare le ... Leggi su anteprima24 Unisannio - ciclo di seminari di orientamento per studenti delle scuole superiori

Nonostante le oggettive difficoltà del momento, continuano gli incontri formativi telematici organizzati dalla Comitato Scientifico Cattedra di Diritto dello Sport (Prof. Salvatore Sica, Prof. Giovann ...

Peculato e abuso d’ufficio. Con queste accuse sono finiti ai domiciliari un professore ordinario della facoltà di Mecidina e Chirurgia dell’Università di Salerno e dirigente medico dell’Azienda ospeda ...

