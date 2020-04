Quelli che il 4 maggio non vogliono uscire da casa (Di giovedì 30 aprile 2020) Immaginate la casa “come un ventre materno” che nei nove mesi di gestazione accoglie e nutre senza chiedere nulla in cambio. E' la metafora utilizzata dalla psicoterapeuta Maria Rita Parsi con Agi per spiegare il ruolo delle mura domestiche durante la reclusione forzata, analizzando il fenomeno di Quelli che in casa ci si trovano talmente bene da temere il ritorno a una vita normale dopo la fine del lockdown. Perché a fronte della maggioranza che scalpita e conta fremendo le ore che lo separano dal 4 maggio e alla relativa possibilità di precipitarsi in strada, verso congiunti e “affetti stabili”, c'è anche chi avendo ritrovato ritmi, profumi, letture, visioni e lentezze normalmente sopraffatte dalla stressante quotidianità, guarda con preoccupazione a quando tutto ciò finirà. I precedenti non mancano: patologici, ... Leggi su agi Covid - l?Istituto superiore di sanità : i positivi contagiosi sono 10-20 volte quelli che vediamo nei dati

Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via

De Magistris : "Tamponi per quelli che arrivano dal Nord - non facciamo l'errore dell'8 marzo!" (Di giovedì 30 aprile 2020) Immaginate la“come un ventre materno” che nei nove mesi di gestazione accoglie e nutre senza chiedere nulla in cambio. E' la metafora utilizzata dalla psicoterapeuta Maria Rita Parsi con Agi per spiegare il ruolo delle mura domestiche durante la reclusione forzata, analizzando il fenomeno diche inci si trovano talmente bene da temere il ritorno a una vita normale dopo la fine del lockdown. Perché a fronte dellaranza che scalpita e conta fremendo le ore che lo separano dal 4e alla relativa possibilità di precipitarsi in strada, verso congiunti e “affetti stabili”, c'è anche chi avendo ritrovato ritmi, profumi, letture, visioni e lentezze normalmente sopraffatte dalla stressante quotidianità, guarda con preoccupazione a quando tutto ciò finirà. I precedenti non mancano: patologici, ...

stanzaselvaggia : Renzi ha appena detto che i morti di Bergamo, se potessero parlare, direbbero “Ripartite per noi”. Temo che insieme… - borghi_claudio : Due IMPORTANTISSIMI concetti espressi da Bankitalia in audizione: 1) OMT non si applica all'attuale situazione. Qu… - EnricoLetta : A tutti quelli che “pessimi i leader europei in questa vicenda”, bene, prendetevi pure i vostri miti #Trump,… - erionbuhali : RT @stanzaselvaggia: Renzi ha appena detto che i morti di Bergamo, se potessero parlare, direbbero “Ripartite per noi”. Temo che insieme a… - viniesrk : Guardateli bene quelli forti, quelli che vi consolano sempre, quelli che vi ascoltano e vi fanno forza, e fategli u… -