The Last of Us 2, dopo le ultime turbolente notizie, è finalmente pronto a sbarcare su PlayStation 4 e sulla più potente PlayStation 4 Pro, e ad imporsi come una delle esclusive di maggior Peso per la console di ultima generazione a marchio Sony. A seguito dell'ultimo rinvio e soprattutto dei tanti leak distribuiti illecitamente in rete, gli sviluppatori di Naughty Dog e il colosso nipponico hanno infatti fissato la data di uscita del sequel al 19 giugno del 2020, con tanto di pre-order finalmente riaperti - anche su Amazon Italia, su cui trovate in offerta la SteelBook Edition. Naturale che l'eccitazione dei fedelissimi PlayStation per questa Part 2 sia alle stelle, considerata l'ottima qualità narrativa e di gameplay del primo capitolo e quanto di buono il team di sviluppo ha già ...

Ultime Notizie dalla rete : Peso record Peso record per The Last of Us 2 su PS4: Naughty Dog sdoppia l’avventura OptiMagazine Alfa Romeo 110 anni: le meraviglie della 6C 1750, l’auto degli anni 30 che anticipò il futuro

ARESE - Ci sono auto belle, auto importanti, auto di valore. E poi ci sono le icone. Quelle che hanno conquistato un posto esclusivo nella storia della motorizzazione, dimostrandosi capaci di primeggi ...

Boxe - Pacquiao, De La Hoya, Hearns, Mayweather e Leonard guidano i pluritolati mondiali

Il filippino Manny Pacquiao (62-7-2), 41 anni, l’attuale supercampione WBA welter, titolo conquistato il 20 luglio 2019 a Las Vegas. Pac Man, come lo chiama il suo popolo è il personaggio più popolare ...

