Per la prima volta da febbraio la Corea del Sud ha registrato ‘zero casi’ di contagio locale (Di giovedì 30 aprile 2020) Per la prima volta da febbraio, la Corea del Sud ha registrato ‘zero casi’ di contagio locale da coronavirus. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali, secondo quanto riferisce il South China Morning Post. Il dato è un successo per il Paese asiatico, che stato tra quelli più severamente colpiti dal covid 19 e che però grazie, a una campagna aggressiva e di successo, è stato spesso indicato come un modello.Tutti e quattro i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore erano importati ovvero di pazienti arrivati dall’estero. Le autorità sanitarie hanno anche reso noto che non ci sono stati casi di trasmissione locale durante le elezioni parlamentari dello scorso mese, in cui erano state richieste rigide misure di sicurezza (dai guanti alle mascherine) agli elettori nei seggi. Leggi su huffingtonpost Coronavirus - tutte le notizie della notte – Oltre 60 mila morti negli Usa. In Corea del Sud per la prima volta zero contagi interni

Meghan Markle - in prima linea per le donne (anche in quarantena)

Più di tre buoni motivi per cedere alla manicure lilla questa primavera (Di giovedì 30 aprile 2020) Per lada, ladel Sud ha‘zero casi’ dilocale da coronavirus. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali, secondo quanto riferisce il South China Morning Post. Il dato è un successo per il Paese asiatico, che stato tra quelli più severamente colpiti dal covid 19 e che però grazie, a una campagna aggressiva e di successo, è stato spesso indicato come un modello.Tutti e quattro i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore erano importati ovvero di pazienti arrivati dall’estero. Le autorità sanitarie hanno anche reso noto che non ci sono stati casi di trasmissione locale durante le elezioni parlamentari dello scorso mese, in cui erano state richieste rigide misure di sicurezza (dai guanti alle mascherine) agli elettori nei seggi.

GassmanGassmann : Mentre prima le fake news creavano solo confusione,ora uccidono. #seguiamoleregole in Germania,morbida riapertura d… - ClaMarchisio8 : L’Azalea della Ricerca torna per la Festa della Mamma. Per la prima volta in trentasei anni non sarà distribuita in… - nzingaretti : La @RegioneLazio ha lavorato e chiuso tutte le pratiche di cassa integrazione in deroga che sono state presentate.… - Leleroma3 : @antoniosavoia10 @rtl1025 Bisogna riaprire il prima possibile per non soccombere economicamente,tanto non ricevere… - SuicidioEuropeo : Donne sessiste, autoritarie e liberticide che sfruttano la pandemia per imporre il socialismo. -

Ultime Notizie dalla rete : Per prima Coronavirus, la Calabria riparte per prima: DOMANI aprono ristoranti, pizzerie, bar con tavoli all’a ... Meteo Web 50 anni fa, il primo fumetto dell’Uomo Ragno in Italia

Per i lettori di fumetto italiani la presenza in edicola di Spider-Man è oggi qualcosa di scontato, come Topolino il mercoledì e Tex e Dylan Dog ogni mese. Eppure c’era un tempo in cui l’Arrampicamuri ...

Mattia coinvolge mille diversabili per il video del progetto "Corona-abili": uniti anche se lontani

SAN MARTINO DI LUPARI - Ha provato suo malgrado che cosa vuole dire essere limitato nei movimenti. Non può più farli come prima, ma è riuscito a superare il deficit fisico, ricavandone positività e so ...

Per i lettori di fumetto italiani la presenza in edicola di Spider-Man è oggi qualcosa di scontato, come Topolino il mercoledì e Tex e Dylan Dog ogni mese. Eppure c’era un tempo in cui l’Arrampicamuri ...SAN MARTINO DI LUPARI - Ha provato suo malgrado che cosa vuole dire essere limitato nei movimenti. Non può più farli come prima, ma è riuscito a superare il deficit fisico, ricavandone positività e so ...