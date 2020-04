Monte grazie a Papa Francesco Clamoroso | si muove il Pontefice | il Vaticano regala

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 aprile 2020) Il pensiero delora va alla comunità transessuale, colpita dal coronavirus e rimasta senza clienti. Il caso riguarda Torvaianica, piccolo centro del litorale romano, dove con lo scoppio dell' epidemia i travestiti abbandonati dai loro abituali frequentatori hanno cominciato a presentarsi in parrocchia per ricevere aiuto. Così don Andrea Conocchia ha superato i pregiudizi e ha deciso di aiutare queste persone, come già fa con tante famiglie del posto, ma dopo poco si è ritrovato a corto di denaro. Il prete si è rivolto a, la cui generosità si è materializzata attraverso il suo braccio caritativo, l' Elemosiniere Konrad Krajewski, già noto per aver riallacciato la corrente in una palazzina occupata abusivamente a Roma. I trans sono stati aiutati economicamente e per ringraziare hanno anche registrato un audio ...