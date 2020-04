Migranti, la storia di Mare scampata al naufragio con una bimba e un’altra in grembo. Il racconto di quella mamma mi ha tolto il fiato (Di giovedì 30 aprile 2020) di Valentina Murino* * coordinatrice dei progetti di Intesos a Roma, racconta, da mamma a mamma, l’incontro con Mare, una delle superstiti del naufragio di Lampedusa del 23 novembre 2019 Lavoro da tanti anni con le donne e per le donne ma quando arriviamo a questa parte del racconto, perché purtroppo ci si arriva sempre, il respiro si blocca ed ho una sensazione di freddo. Inizio a pensare e faccio fatica a proseguire nel discorso. È il momento in cui la donna che è di fronte a me inizia a raccontare di quando appena 20enne, di ritorno da un matrimonio, è stata aggredita in strada, violentata da un uomo ubriaco, uno che nel villaggio conoscono tutti, ed è rimasta incinta. Quando ascolto quella parte del racconto, il filtro di distacco professionale e autocontrollo costruito in anni di lavoro sociale – quel filtro fondamentale per ... Leggi su ilfattoquotidiano La storia dei migranti “invasori” che fanno tossire i bambini per commuovere l’Occidente (Di giovedì 30 aprile 2020) di Valentina Murino* * coordinatrice dei progetti di Intesos a Roma, racconta, da mamma a mamma, l’incontro con, una delle superstiti deldi Lampedusa del 23 novembre 2019 Lavoro da tanti anni con le donne e per le donne ma quando arriviamo a questa parte del racconto, perché purtroppo ci si arriva sempre, il respiro si blocca ed ho una sensazione di freddo. Inizio a pensare e faccio fatica a proseguire nel discorso. È il momento in cui la donna che è di fronte a me inizia a raccontare di quando appena 20enne, di ritorno da un matrimonio, è stata aggredita in strada, violentata da un uomo ubriaco, uno che nel villaggio conoscono tutti, ed è rimasta incinta. Quando ascolto quella parte del racconto, il filtro di distacco professionale e autocontrollo costruito in anni di lavoro sociale – quel filtro fondamentale per ...

