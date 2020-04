L'emergenza non può giustificare tutto (Di giovedì 30 aprile 2020) Era il 1 aprile ma non era un pesce. Troppi Dpcm e Parlamento gettato in un canto, scrissi. Sono felice che nel Pd si siano posti finalmente la stessa questione e che Renzi l’abbia sollevata con forza. Purtroppo le cose si sono complicate a tal punto che anche la “Fase uno e mezzo” è incorsa in procedure decisamente criticabili. Non parlo solo della massa di normettine che richiedono addirittura un manuale per essere spiegate e comprese (chi sono i congiunti? Messa si messa no?).No, parlo dello strumento giuridico per adottarle. In Francia il premier Philippe fa discutere e approvare dal Parlamento la ripartenza, in Germania il presidente del Bundestag chiede alla Merkel di fare altrettanto. In Italia si procede a colpi di Dpcm senza nemmeno convocare le commissioni parlamentari per averne un parere e senza che i due presidenti delle assemblee facciano sentire ... Leggi su huffingtonpost Paola Barale volontaria durante l’emergenza : “Raccolgo cibo per chi non può fare la spesa”

L’epidemia da coronavirus sta mettendo a dura prova l’organizzazione familiare italiana basata sui nonni, categoria che si è rivelata più a rischio covid 19 LECCO – Verrebbe da chiedersi come si facev ...

Si è tenuta questa mattina una videoconferenza organizzata dal presidente dell’ANCI MARCHE, Maurizio Mangialardi, in accordo con l’assessore regionale al Turismo-Cultura, Moreno Pieroni per fare insie ...

