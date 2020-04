La nonna supereroe del calciatore | “A 95 anni è riuscita a superare il Coronavirus”

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 aprile 2020) “A 95il coronavirus. Ieri il suo test è risultato negativo. La mia bisè un, ma nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza tutto l’aiuto delle infermiere e dei dottori che stanno aiutando tutte queste persone. Tutto il mio rispetto per ognuno di loro per quello che stanno facendo giorno e notte, un grande grazie”. Con questo post, il centrocampista del Monaco Cesc Fabregas ha voluto rendere pubblica la guarigione di suadal Coronavirus a ben 95. La foto con messaggio sul suo profilo Instagram. Visualizza questo post su Instagram 95 years old and she overcame the coronavirus. Yesterday her tests came back negative. My great-grandmother is a superhero but nothing of this would be possible without all the help of the nurses ...