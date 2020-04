La fidanzata di Dybala: “Non è nuovamente positivo” (Di giovedì 30 aprile 2020) Risponde piccata Oriana Sabatini, la fidanza di Paulo Dybala alla notizia uscita ieri che il calciatore della Juve fosse ancora positivo al coronavirus dopo il quarto tampone. Notizia che oggi il Corriere dello Sport aveva ipotizzato veicolata da Cristiano Ronaldo “Dybala non è nuovamente positivo. Deve soltanto aspettare. Ha da fare gli ultimi test e vedere qual è il responso, ovviamente non sappiamo da dove sono arrivate le notizie ma da noi non sono uscite. Così come abbiamo raccontato la nostra positività, con calma diremo la nostra negatività“ “A me il test è risultato negativo. Non siamo ancora sicuri al 100%, non vogliamo parlare e ci confermeranno la notizia appena avranno informazioni. Siamo in attesa“. L'articolo La fidanzata di Dybala: “Non è nuovamente positivo” sembra essere ... Leggi su ilnapolista La fidanzata di Dybala : “Dybala non è nuovamente positivo”

Coronavirus - la fidanzata di Dybala : “Paulo ancora positivo? Adesso parlo io”

Oriana Sabatini - chi è la fidanzata di Dybala? Età e Vita Privata (Di giovedì 30 aprile 2020) Risponde piccata Oriana Sabatini, la fidanza di Pauloalla notizia uscita ieri che il calciatore della Juve fosse ancora positivo al coronavirus dopo il quarto tampone. Notizia che oggi il Corriere dello Sport aveva ipotizzato veicolata da Cristiano Ronaldo “non è nuovamente positivo. Deve soltanto aspettare. Ha da fare gli ultimi test e vedere qual è il responso, ovviamente non sappiamo da dove sono arrivate le notizie ma da noi non sono uscite. Così come abbiamo raccontato la nostra positività, con calma diremo la nostra negatività“ “A me il test è risultato negativo. Non siamo ancora sicuri al 100%, non vogliamo parlare e ci confermeranno la notizia appena avranno informazioni. Siamo in attesa“. L'articolo Ladi: “Non è nuovamente positivo” sembra essere ...

mante : Conte ha appena annunciato un piano per la 'messa in sicurezza' delle messe. Capace che se la fidanzata di Dybala s… - pccpla : RT @GiovaAlbanese: La fidanzata di #Dybala su Canale9 ???«Paulo deve fare gli ultimi test e vedere qual è l’esito, non so da dove siano usci… - zazoomblog : Coronavirus la fidanzata di Dybala: “Paulo ancora positivo? Adesso parlo io” - #Coronavirus #fidanzata #Dybala: - AnaisBassez : RT @GiovaAlbanese: La fidanzata di #Dybala su Canale9 ???«Paulo deve fare gli ultimi test e vedere qual è l’esito, non so da dove siano usci… - napolista : La fidanzata di #Dybala: 'Non è nuovamente positivo' - ilNapolista -