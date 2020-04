Il discorso con cui Conte spiega perché l'Italia non può riaprire (Di giovedì 30 aprile 2020) Signor Presidente, gentili deputate e deputati, ovviamente mi ero informato in anticipo sulle norme per quanto riguarda l'utilizzo della mascherina, tant'è che i ministri sono stati più distanziati quando ho anticipato sulla possibilità di parlare senza mascherina e rimetto al Presidente l'interpretazione autentica delle norme. Dopo nove giorni dalla mia ultima informativa alle Camere, ritorno nuovamente in Parlamento, per riferire sulle iniziative assunte dal Governo in vista della ripresa delle attività in particolare economiche. Stiamo affrontando un'emergenza che non ha precedenti nella storia repubblicana, che sta mettendo a dura prova tutte le nostre democrazie avanzate che sono state per buona parte colpite da questa pandemia. Siamo costretti a riconsiderare modelli di vita, le nostre ordinarie relazioni, a rimeditare anche i nostri valori, a ... Leggi su agi Storie Italiane - salta puntata di oggi : spazio al discorso urgente di Conte

Coronavirus - deputato leghista si toglie mascherina per protesta contro Conte. Grida e caos : premier costretto a ritardare discorso

Diretta Conte oggi 30 aprile 2020 : il discorso del Premier alla Camera e al Senato (Video) (Di giovedì 30 aprile 2020) Signor Presidente, gentili deputate e deputati, ovviamente mi ero informato in anticipo sulle norme per quanto riguarda l'utilizzo della mascherina, tant'è che i ministri sono stati più distanziati quando ho anticipato sulla possibilità di parlare senza mascherina e rimetto al Presidente l'interpretazione autentica delle norme. Dopo nove giorni dalla mia ultima informativa alle Camere, ritorno nuovamente in Parlamento, per riferire sulle iniziative assunte dal Governo in vista della ripresa delle attività in particolare economiche. Stiamo affrontando un'emergenza che non ha precedenti nella storia repubblicana, che sta mettendo a dura prova tutte le nostre democrazie avanzate che sono state per buona parte colpite da questa pandemia. Siamo costretti a riconsiderare modelli di vita, le nostre ordinarie relazioni, a rimeditare anche i nostri valori, a ...

Capezzone : Mio commento al discorso di #Conte ...con due giorni di anticipo. Essere buoni profeti è facile in Italia: basta pr… - IlGiannon : @Franc_Carbone94 @niko_tacconi @AG_AleGavi @Adnkronos E questo cosa c'entra con il discorso inuziale? - fleaxpgdr : @chloexpgdr — Express.» commentò in un sorriso cortese per poi aggiungere «È normale che non ricordi nulla, è una p… - PetrazzuoloF : RT @Agenzia_Italia: Il discorso con cui #Conte spiega perché l'Italia non può riaprire - OcchioBeppe : @Talashnikov Tu ti rendi conto che con questo discorso stai mettendo sullo stesso piano il Barcellona ( da 15 anni… -

Ultime Notizie dalla rete : discorso con Discorso Conte, la fase 2: cosa dice il decreto del 26 aprile Corriere della Sera Auricolari in-ear con spina jack audio da 3.5 mm a soli 11,19 euro

Se state cercando un paio di auricolari di ottima qualità, date un’occhiata a questa offerta: con un codice ne comprate un paio con gommini in-ear a soli 11,19 euro. Questi auricolari, prodotti da Vav ...

Genoa, parte il casting per l’attacco di Nicola. L'unica certezza è Pandev

Quale attacco per il Genoa del domani? Davide Nicola, sino al momento dello stop per il campionato, aveva insistito sul concetto di voler puntare su una rosa di giocatori assolutamente alla pari e con ...

Se state cercando un paio di auricolari di ottima qualità, date un’occhiata a questa offerta: con un codice ne comprate un paio con gommini in-ear a soli 11,19 euro. Questi auricolari, prodotti da Vav ...Quale attacco per il Genoa del domani? Davide Nicola, sino al momento dello stop per il campionato, aveva insistito sul concetto di voler puntare su una rosa di giocatori assolutamente alla pari e con ...