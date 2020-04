Gemma Galgani confessa la verità | Solo corteggiatori giovani a Uomini e Donne

trash_italiano : Gemma Galgani è il mio Patronus. #uominiedonne - infoitcultura : Gemma Galgani nella fase 2 di Uomini e Donne | L’amore è un’agonia - infoitcultura : “Uomini e donne”, Gemma Galgani: «E se l’amore lo trovassi in rete?» - infoitcultura : Uomini e Donne, Tina Cipollari su Gemma Galgani: 'Poveretta! Prenderà un'altra cantonata' - infoitcultura : Uomini e Donne, Gemma Galgani senza parole: il corteggiatore manda un video e si vede proprio tutto -

Ultime Notizie dalla rete : Gemma Galgani

A me è piaciuta, per me era un’idea quella di rendere protagoniste due donne che chattano: con queste premesse, il fatto che faccia tra l’11 e il 16% per me è già un miracolo. Viviamo in un momento in ...Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha vuotato il sacco sull’amore che cerca da anni al trono over. Gemma Galgani confessa finalmente la verità e, in un certo senso, presta il fianc ...