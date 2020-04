“Dalla telemedicina un aiuto per tornare (in sicurezza) dal dentista”, dice Cicero (Di giovedì 30 aprile 2020) Mascherina, distanza di sicurezza, contatti ridotti al minimo: le disposizioni per la ripresa delle attività nella Fase due dell'emergenza coronavirus si azzerano sulla poltrona del dentista. E se finora gli italiani hanno messo in pausa la cura dei loro denti, il timore degli odontoiatri è che la rinuncia al ‘sorriso' continui ancora, col rischio di sviluppare nuove patologie o di far peggiorare quelle già esistenti. Gli stessi esperti del settore stimano un grosso calo iniziale: “Nel nostro settore parliamo prevalentemente di cure che possono essere rimandate ma non annullate del tutto”, ha dichiarato all'Agi Giuseppe Cicero, parodontologo palermitano inserito due anni fa dalla rivista Forbes nella classifica dei 30 under 30 più influenti d'Europa per aver messo a punto uno strumento innovativo che semplifica l'utilizzo della stampa 3D ... Leggi su agi (Di giovedì 30 aprile 2020) Mascherina, distanza di, contatti ridotti al minimo: le disposizioni per la ripresa delle attività nella Fase due dell'emergenza coronavirus si azzerano sulla poltrona del dentista. E se finora gli italiani hanno messo in pausa la cura dei loro denti, il timore degli odontoiatri è che la rinuncia al ‘sorriso' continui ancora, col rischio di sviluppare nuove patologie o di far peggiorare quelle già esistenti. Gli stessi esperti del settore stimano un grosso calo iniziale: “Nel nostro settore parliamo prevalentemente di cure che possono essere rimandate ma non annullate del tutto”, ha dichiarato all'Agi Giuseppe, parodontologo palermitano inserito due anni fa dalla rivista Forbes nella classifica dei 30 under 30 più influenti d'Europa per aver messo a punto uno strumento innovativo che semplifica l'utilizzo della stampa 3D ...

VerderameRenato : RT @Agenzia_Italia: “Dalla telemedicina un aiuto per tornare (in sicurezza) dal dentista”, dice #GiuseppeCicero - Agenzia_Italia : “Dalla telemedicina un aiuto per tornare (in sicurezza) dal dentista”, dice #GiuseppeCicero - CristianGaglio1 : RT @AslViterbo: #Coronavirus, Asl Viterbo: “Dall’11 marzo 1147 persone prese in carico dalla rete diabetologica aziendale in teleassistenza… - danidonetti1 : RT @AslViterbo: #Coronavirus, Asl Viterbo: “Dall’11 marzo 1147 persone prese in carico dalla rete diabetologica aziendale in teleassistenza… - giuliog : RT @AslViterbo: #Coronavirus, Asl Viterbo: “Dall’11 marzo 1147 persone prese in carico dalla rete diabetologica aziendale in teleassistenza… -

Ultime Notizie dalla rete : “Dalla telemedicina Comunicati politici e associazioni UsCatanzaro.net