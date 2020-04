Cosa c'è dietro la retromarcia di Conte (Di giovedì 30 aprile 2020) Non occorre essere raffinati retroscenisti per capire che Cosa è accaduto prima della conferenza stampa di Giuseppe Conte durante la quale dovevano essere illustrate le direttive per l’apertura della fase 2.Del resto, lo hanno fatto capire gli stessi protagonisti: il premier ha giustificato la marcia indietro (rispetto alle attese e agli annunci lasciati filtrare nei giorni precedenti) facendo riferimento alle preoccupazioni degli scienziati sulla possibile ripartenza del contagio; questi ultimi hanno reso noto un documento sottoscritto da tutti i virologi, ospitati a tempo pieno, da 50 giorni, sugli schermi televisivi, nel quale erano prefigurate vere e proprie catastrofi umanitarie che avrebbero sottoposto nuovamente le strutture ospedaliere al rischio del collasso.In sostanza, al primo tentativo della politica di sottrarsi alla “tirannia” della ... Leggi su huffingtonpost "Sotto al tavolo...". Conte e la mano in tasca in conferenza stampa? Clamoroso - il video di Striscia : "Cosa è accaduto" - che umiliazione

Oms : "Il virus? È un mostro. Non abbiamo idea di cosa possa causare"

Renzo Arbore/ "Mi turba la morte ma vivere la guerra è un'altra cosa" (Di giovedì 30 aprile 2020) Non occorre essere raffinati retroscenisti per capire che; accaduto prima della conferenza stampa di Giuseppedurante la quale dovevano essere illustrate le direttive per l’apertura della fase 2.Del resto, lo hanno fatto capire gli stessi protagonisti: il premier ha giustificato la marcia in(rispetto alle attese e agli annunci lasciati filtrare nei giorni precedenti) facendo riferimento alle preoccupazioni degli scienziati sulla possibile ripartenza del contagio; questi ultimi hanno reso noto un documento sottoscritto da tutti i virologi, ospitati a tempo pieno, da 50 giorni, sugli schermi televisivi, nel quale erano prefigurate vere e proprie catastrofi umanitarie che avrebbero sottoposto nuovamente le strutture ospedaliere al rischio del collasso.In sostanza, al primo tentativo della politica di sottrarsi alla “tirannia” della ...

GassmanGassmann : Io davvero non riesco a capire la rabbia per non poter andare in chiesa. Il culto è una cosa personale, per chi cre… - EnricoLetta : Cosa fa l’Europa per noi? #Fitch ci declassa. Colpo duro, ingiusto, che ci avrebbe affondato se non ci fosse l’Euro… - matteosalvinimi : Sarà una piccola cosa, ma il fatto che in Parlamento diano da mangiare arance nordafricane invece di quelle italian… - IvanHSS93 : RT @_mattia_meli: Cosa vedono cosa vedono i leghisti gli italiani #Lega - robgar80 : Ragazzi, questa cosa dell'atto d'amore... ha funzionato! Mi ha appena chiamato la mia banca: 'Salve, sono Antonella… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa è La prima cosa bella di giovedì 30 aprile 2020 La Repubblica 'Lontani ma insieme': intervista con Stefano Cavanna

Un mago piemontese di origini monferrine che, in questo periodo di lock down, ha ideato un format di magia a distanza In questa nuova puntata della nostra rubrica resiliente 'Lontani ma insieme' Claud ...

Cos’è la malattia di Kawasaki, quali sono i sintomi e le complicanze: le risposte dell’esperta

Intervista al Dott.ssa Alessandra Marchesi Medico dell'Unità Operativa di Pediatria Generale e Malattie Infettive dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Responsabile di alta specializzazione s ...

Un mago piemontese di origini monferrine che, in questo periodo di lock down, ha ideato un format di magia a distanza In questa nuova puntata della nostra rubrica resiliente 'Lontani ma insieme' Claud ...Intervista al Dott.ssa Alessandra Marchesi Medico dell'Unità Operativa di Pediatria Generale e Malattie Infettive dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Responsabile di alta specializzazione s ...