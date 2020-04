Coronavirus, l'andrologo Foresta: "Opportuno un trattamento differente tra uomini e donne" (Di giovedì 30 aprile 2020) Il Covid si manifesterebbe in forme più gravi nelle persone di sesso maschile, motivo per cui potrebbero essere necessarie... Leggi su today (Di giovedì 30 aprile 2020) Il Covid si manifesterebbe in forme più gravi nelle persone di sesso maschile, motivo per cui potrebbero essere necessarie...

smilypapiking : RT @globalistIT: L'andrologo: 'Il Covid-19 colpisce più gli uomini, bisogna adottare trattamenti differenti' #Coronavirus - globalistIT : L'andrologo: 'Il Covid-19 colpisce più gli uomini, bisogna adottare trattamenti differenti' #Coronavirus - hadidalways_ : RT @A_Costantino: #Trump: 'Non sono un medico, ma si potrebbe iniettare del disinfettante per sconfiggere il Coronavirus'. Non sono un and… - Emmachampagne95 : RT @A_Costantino: #Trump: 'Non sono un medico, ma si potrebbe iniettare del disinfettante per sconfiggere il Coronavirus'. Non sono un and… - imafoolishgirl : RT @A_Costantino: #Trump: 'Non sono un medico, ma si potrebbe iniettare del disinfettante per sconfiggere il Coronavirus'. Non sono un and… -