Conte alla Camera attacca la “ribelle” Santelli: “Riaperture illegittime, si fa come dicono esperti” (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr – Giuseppe Conte va alla Camera a riferire sulla cosiddetta fase 2 (replicherà l’informativa al Senato alle 12.30) ed è subito bagarre, per il fatto che il premier non indossa la mascherina. Il clima è teso e dai banchi dell’opposizione ogni scusa è buona giustamente per attaccare il capo del governo giallofucsia. Conte, neanche a dirlo, è venuto in Aula per ribadire che la bussola da seguire nella fase 2 è il diktat degli esperti (i veri decisori rispetto a una maggioranza che ha abdicato di fronte al Comitato tecnico scientifico). Il premier poi coglie l’occasione per attaccare gli enti locali che non rispettano le decisioni del governo centrale. In sostanza, se la prende con la governatrice della Calabria Jole Santelli, che ha deciso di riaprire bar e ristoranti (nonostante il Dpcm in vigore dal 4 maggio ... Leggi su ilprimatonazionale Conte e i ministri rispondano alla “Interrogazione Remuzzi“

Coronavirus - l’informativa alla Camera del premier Conte : provvedimenti e misure

