Conte a gonfie vele Stabile al 60% la fiducia nel premier I due Mattei invece sono

(Di giovedì 30 aprile 2020) Continua la caduta libera della Lega nei sondaggi. Anche questa settimana, infatti, il partito di Matteo Salvini (nella foto a destra) perde terreno: secondo la rilevazione condotta da Ixè per il programma della Rai Cartabianca il Carroccio è al 25,6%. La scorsa settimana era al 25,9. Più in generale dopo più di sei mesi di erosioni la Lega ha perso praticamente nove punti rispetto al 34% preso alle elezioni europee. Restando nell’area di centrodestra, mostra un calo anche Fratelli d’Italia che al 12%, mezzo punto in meno rispetto alla scorsa settimana ma quasi il doppio rispetto al voto per l’Europarlamento. Piccola ripresa per Forza Italia che passa dal 7,7 al 7,9%: il partito di Silvio Berlusconi ha comunque recuperato due punti in due mesi. Nell’area di Governo,stabili i due principali partiti, col Pd al 22,9 e il M5S al ...