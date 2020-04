Chiara Ferragni e Fedez volontari per un giorno. Frutta e verdura per chi è in difficoltà - (Di giovedì 30 aprile 2020) Carlo Lanna Sono ancora in prima linea per combattere il virus, e ora Chiara Ferragni e Fedez diventano volontari per aiutare un'associazione di Milano che si occupa di portare del cibo a chi è in difficoltà La pandemia sta mettendo a dura prova l’Italia. E con una crisi economica e lavorativa senza precedenti che si profila all’orizzonte, da mesi c’è una vera e propria gara di solidarietà da parte di influencer e di volti noti dello showbiz. Tra i tanti, in prima linea ci sono Chiara Ferragni e il rapper Fedez. Amati e odiati dai follower, di fatto la coppia social del momento, in questa pandemia più volte si è prodigata per aiutare i più deboli. E gli aiuti non sono solo parole e foto pubblicate su Instagram: gli aiuti sono più che concreti. Come è avvenuto questa mattina tra le strade di ... Leggi su ilgiornale Fedez e Chiara Ferragni portano la spesa alle famiglie di Milano

