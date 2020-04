Chiara Ferragni e Fedez, volontari per aiutare anziani e famiglie in difficoltà (Di giovedì 30 aprile 2020) Chiara Ferragni e Fedez, volontari per un giorno. Ancora una volta l'influencer e la cantante si sono sporcati le mani per dare il proprio contributo alla lotta al Coronavirus. All'inizio dell'esplosione della pandemia anche in Italia avevano lanciato un crowdfounding per poteniare il reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano.Ora sostengono un'altra iniziativa, altrettanto lodevole: Chiara e Federico sostengono Milano Aiuta, una campagna di solidarietà che riesce ad aiutare circa 4900 famiglie alla settimana, circa 16.000 persone a settimana. "Milano Aiuta ha sempre bisogno di donazioni di cibo e derrate alimentari. Se volete dare il vostro contributo donando generi alimentari potete mandare un’email a milanoaiuta@comune.milano.it", ha scritto l'imprenditrice digitale. Le loro parole:Chiara Ferragni e Fedez, volontari per aiutare ... Leggi su blogo Chiara Ferragni e Fedez distribuiscono cibo per le vie di Milano

