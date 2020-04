Calcio, Vincenzo Spadafora: “Se non ci sarà intesa sul protocollo Figc non si riprenderà il campionato di Serie A” (Di giovedì 30 aprile 2020) “Ricominciare o non ricominciare, questo è il problema…“. Potrebbe essere un dubbio amletico quello relativo alla ripresa e al termine del campionato di Calcio di Serie A. Ogni giorno, ogni ora, le notizie si rincorrono e le considerazioni sono diverse. Da parte del presidente della Figc Gabriele Gravina c’è la motivazione a garantire gli interessi della propria Federazione e l’intenzione è quella di tornare in campo, mentre dal punto di vista governativo la posizione è decisamente più cauta e forse propende per il “No”. Nel corso della trasmissione televisiva “Mi Manda Raitre”, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è tornato sul tema: “In questi giorni il Comitato tecnico scientifico sta incontrando le varie componenti del mondo del Calcio, non solo la Figc, per avere ... Leggi su oasport Vincenzo Spadafora spiega : “Lo sport non è solo calcio e Serie A”

Calcio - Vincenzo Spadafora : “Serie A - sentiero per la ripresa sempre più stretto. Il protocollo della FIGC considerato non sufficiente”

Calcio - Vincenzo Spadafora : “Prudenza per lasciare uno spiraglio alla ripresa della Serie A. In alternativa fermiamo tutto come in Francia” (Di giovedì 30 aprile 2020) “Ricominciare o non ricominciare, questo è il problema…“. Potrebbe essere un dubbio amletico quello relativo alla ripresa e al termine del campionato didi Serie A. Ogni giorno, ogni ora, le notizie si rincorrono e le considerazioni sono diverse. Da parte del presidente dellaGabriele Gravina c’è la motivazione a garantire gli interessi della propria Federazione e l’intenzione è quella di tornare in campo, mentre dal punto di vista governativo la posizione è decisamente più cauta e forse propende per il “No”. Nel corso della trasmissione televisiva “Mi Manda Raitre”, il ministro dello Sportè tornato sul tema: “In questi giorni il Comitato tecnico scientifico sta incontrando le varie componenti del mondo del, non solo la, per avere ...

OA_Sport : Calcio, Vincenzo Spadafora: “Se non ci sarà intesa sul protocollo Figc non si riprenderà il campionato di Serie A” - cicciopuz : RT @krudotwit: È finito nel mirino del mondo del calcio in quanto “ministro dello Sport che non vuole fare il bene del calcio”, settore tra… - lookatbald : RT @krudotwit: È finito nel mirino del mondo del calcio in quanto “ministro dello Sport che non vuole fare il bene del calcio”, settore tra… - DavideCicconi : RT @krudotwit: È finito nel mirino del mondo del calcio in quanto “ministro dello Sport che non vuole fare il bene del calcio”, settore tra… - Gianluc36934593 : RT @krudotwit: È finito nel mirino del mondo del calcio in quanto “ministro dello Sport che non vuole fare il bene del calcio”, settore tra… -