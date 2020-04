Annamaria Franzoni cosa fa adesso?

Leggi su aciclico

(Di giovedì 30 aprile 2020) Ascolti, mio figlio ha vomitato sangue e non respira. Abito a Cogne. Venga subito… sta malissimo, è tutto insanguinato, ha vomitato tutto il sangue, non respira”. Era una mamma terrorizzata quella che, la mattina del 30 gennaio 2002, chiamò il 118.non sapeva, o meglio non ricordava,fosse successo al suo bimbo di tre anni, Samuele Lorenzi, nella loro villetta di Montroz, in Valle d#Aosta. Un giallo che ha spaccato il Paese tra innocentisti e colpevolisti, cioè tra chi credeva che le lacrime in tv di, allora trentunenne, fossero autentiche e chi ipotizzava fosse tutta una finzione. Per gli inquirenti, che hanno effettuato indagini a 360 gradi e analisi scientifiche alquanto accurate, è stata lei a uccidere il piccolo Samuele, perché il bimbo non smetteva di piangere. Lasi è sempre ...