Acli 1°maggio | Parente | ” Il lavoro priorità del nostro Paese”

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – La Festa dei lavoratori cade quest’anno in una situazione drammatica per ilPaese. All’emergenza sanitaria, scandita dai numeri dei morti e dei ricoverati, si sta sommando l’emergenza sociale con centinaia di migliaia di imprese e attività ferme, milioni di lavoratori in cassa integrazione, disoccupati e, soprattutto, nuovi poveri. Se guardiamo al passato, l’immagine che abbiamo di fronte è quella dell’Italia uscita dalla II Guerra mondiale: un Paese prostrato e sconfitto che ritrovava però la sua unità intorno alla Carta Costituzionale per iniziare la ricostruzione. Anche oggi abbiamo bisogno di ripartire dalla Costituzione, proprio dalle sue righe iniziali: è il legame con ilche fonda l’Italia, che dà una forma alla nostra vita quotidiana personale ...