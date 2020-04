Una lettera a Sergio Mattarella Sgarbi | scacco matto? Perché il Colle deve

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Da qualche giorno Vittorioè ufficialmente tornato all'attacco contro Giuseppe Conte per la gestione dell'emergenza coronavirus. Lo conferma nell'ospitata ingamento a L'aria che tira su La7, il programma di Myrta Merlino, dove premette: "Giuseppe Conte è fragile". Dunque il critico d'arte annuncia: "Sto preparando unada inviare aper i diritti costituzionali violati". E ancora,picchia durissimo: "Ragioniamo su una mappa di indizi e suggestioni. Ricciardi minaccia per una cosa lontana non sapendo risolvere quella vicina. Come si può parlare di ricadute dove non c'è stata la caduta, ad esempio in Basilicata?". Difficile dargli torto...