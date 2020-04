"Un poverino che si barcamena", L'insospettabile Mauro Corona fa a pezzi Giuseppe Conte: "Meglio che cambi lavoro" (Di mercoledì 29 aprile 2020) Anche Mauro Corona, a ridosso del via alla teorica Fase 2, picchia duro contro Giuseppe Conte. Lo fa nel suo consueto intervento a CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3 il martedì sera. Lo scrittore infatti esprime tutta la sua perplessità per una Fase 2 che inizia col freno a mano tirato: "Qui bisogna rischiare un po' e ridare forza e fiato al lavoro, all'economia, alla libertà... la gente sta diventando matta. Io preferirei rischiare un po'. Adesso pare che aprano, poi non aprono… lo so che sono scelte difficili però qui bisogna anche osare un po'. Così non si regge più, è inutile cincischiare. Si barcamena poverino", attacca andando dritto al punto. La Berlinguer, dunque, gli chiede se a suo giudizio Conte è apparso in difficoltà nella conferenza stampa di domenica sera. E Conte ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 aprile 2020) Anche, a ridosso del via alla teorica Fase 2, picchia duro contro. Lo fa nel suo consueto intervento a CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3 il martedì sera. Lo scrittore infatti esprime tutta la sua perplessità per una Fase 2 che inizia col freno a mano tirato: "Qui bisogna rischiare un po' e ridare forza e fiato al lavoro, all'economia, alla libertà... la gente sta diventando matta. Io preferirei rischiare un po'. Adesso pare che aprano, poi non aprono… lo so che sono scelte difficili però qui bisogna anche osare un po'. Così non si regge più, è inutile cincischiare. Si", attacca andando dritto al punto. La Berlinguer, dunque, gli chiede se a suo giudizioè apparso in difficoltà nella conferenza stampa di domenica sera. E...

Noovyis : ('Un poverino che si barcamena', L'insospettabile Mauro Corona fa a pezzi Giuseppe Conte: 'Meglio che cambi lavoro'… - iridisflamma : Che poi poverino è un angelo - artvhazza : mi ricorda il ragazza che era in prima media quando io ero in terza e quando si soffiava il naso si sentiva per tut… - onefoxtwotails : @venturing_rat Oh ragazzi, ormai questo poverino era più rosso che giallo. Meno male che Noodle si era fermata perc… - daniele_1266 : @Stefano_Re @ZioKlint @YouTube Ma vai a cagare va.. povero coglione..! Una cosa certa è che non hai idea di cosa si… -

Ultime Notizie dalla rete : poverino che CartaBianca, Mauro Corona critico con Giuseppe Conte sulla Fase 2: "Poverino che si barcamena, forse è meglio cambiare lavoro" Liberoquotidiano.it CartaBianca, Mauro Corona critico con Giuseppe Conte sulla Fase 2: "Poverino che si barcamena, forse è meglio cambiare lavoro"

Anche Mauro Corona, a ridosso del via alla teorica Fase 2, picchia duro contro Giuseppe Conte. Lo fa nel suo consueto intervento a CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3 il ma ...

Cartabianca, Mauro Corona ‘punge’ Conte: «Si barcamena poverino. Deve prendersi delle responsabilità sennò cambi lavoro»

Mancano pochi giorni all’inizio della cosiddetta Fase 2 e non tutti sembrano entusiasti del nuovo decreto e delle misure previste nelle prossime settimane per contenere il Coronavirus. Tra i critici a ...

Anche Mauro Corona, a ridosso del via alla teorica Fase 2, picchia duro contro Giuseppe Conte. Lo fa nel suo consueto intervento a CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3 il ma ...Mancano pochi giorni all’inizio della cosiddetta Fase 2 e non tutti sembrano entusiasti del nuovo decreto e delle misure previste nelle prossime settimane per contenere il Coronavirus. Tra i critici a ...