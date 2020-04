Summertime arriva su Netflix | «Dalla Trap a Eminem | ecco la playlist perfetta per il

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Ti si illuminano gli occhi con le onde del mare canta Fra Quintale in Missili (con il feat. di Giorgio Poi), nel trailer di Summertime, la nuova serie originale Netflix, che arriverà in tutti i Paesi in cui in cui il servizio è attivo, a partire dal 29 aprile. Quegli occhi sono di Summer, chiamata così dai genitori musicisti per l’amore dell’omonima canzone di Ella Fitzgerald, ma Summer (l’esordiente Coco Rebecca Edogamhe) odia l’estate. A far da sfondo alla storia d’amore fra lei e Alessandro (Ludovico Tersigni di SKAM Italia) è la Riviera Romagnola, uno dei luoghi più iconici dell’estate italiana. https://www.youtube.com/watch?v=2I7_ItAfzeQ