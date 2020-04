Stephen King e la quarantena in stile Shining: "Mi sento un po' Jack Torrance" (Di mercoledì 29 aprile 2020) Stephen King ha parlato di come sta affrontando la quarantena spiegando perché si sente come Jack Torrance in Shining. Stephen King ha citato Shining per spiegare in una recente intervista la sua situazione durante la quarantena. Lo scrittore non sembrava però voler far riferimento agli aspetti più violenti e terrificanti della storia, ma semplicemente al tempo a disposizione. Lo scrittore, rispondendo alle domande di Vanity Fair, ha infatti raccontato: "Sto lavorando a un libro, quindi durante la mattina mi dimentico tutto e semplicemente lavoro a quello. Volevo del tempo per lavorare a un romanzo, ne ho avuto in abbondanza". Stephen King ha quindi aggiunto citando Shining, film in cui il protagonista trascorre molto tempo a scrivere: "Mi sento Jack ... Leggi su movieplayer Stephen King legge il primo capitolo del suo nuovo libro - If It Bleeds (VIDEO)

Il respiratore di Stephen Hawking va in dono a un ospedale

Coronavirus - la famiglia di Stephen Hawking dona il suo ventilatore polmonare all’ospedale di Cambridge (Di mercoledì 29 aprile 2020)ha parlato di come sta affrontando laspiegando perché si sente comeinha citatoper spiegare in una recente intervista la sua situazione durante la. Lo scrittore non sembrava però voler far riferimento agli aspetti più violenti e terrificanti della storia, ma semplicemente al tempo a disposizione. Lo scrittore, rispondendo alle domande di Vanity Fair, ha infatti raccontato: "Sto lavorando a un libro, quindi durante la mattina mi dimentico tutto e semplicemente lavoro a quello. Volevo del tempo per lavorare a un romanzo, ne ho avuto in abbondanza".ha quindi aggiunto citando, film in cui il protagonista trascorre molto tempo a scrivere: "Mi...

LilithFanny : RT @MEBsSoul: 'Sembrava una copia deforme di quella strampalata città dove gli indigeni mangiatori di spaghetti portavano la gente in giro… - minj66n : la au non la leggo per due principi gli horror li guardo non li leggo tranne stephen king e mi sale l’Amaro in bocc… - vic_soph : @Emmachampagne95 Comunque seguo il mondo Marvel da Raimi... sono pure una fan del genere Horror. Crascita a pane e Stephen King. - lollo_interista : @S812Carlito Ehi ciao! :) Eh i libri sono sempre superiori ai film, lo penso da sempre! Mi vergogno a dirlo, ma non… -

Ultime Notizie dalla rete : Stephen King Stephen King e la quarantena in stile Shining: "Mi sento un po' Jack Torrance" Movieplayer.it Stephen King e la quarantena in stile Shining: "Mi sento un po' Jack Torrance"

Stephen King ha citato Shining per spiegare in una recente intervista la sua situazione durante la quarantena. Lo scrittore non sembrava però voler far riferimento agli aspetti più violenti e terrific ...

Il principe William come Meghan Markle: attore per uno show in tv

Il principe William ha accettato di recitare insieme all'attore Stephen Fry per dare vita a un divertente sketch per beneficenza ideato per la trasmissione ...

Stephen King ha citato Shining per spiegare in una recente intervista la sua situazione durante la quarantena. Lo scrittore non sembrava però voler far riferimento agli aspetti più violenti e terrific ...Il principe William ha accettato di recitare insieme all'attore Stephen Fry per dare vita a un divertente sketch per beneficenza ideato per la trasmissione ...