Sileri | «È stato uno tsunami Per questo non si può colpevolizzare la Lombardia»

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Il viceministro Cinque stelle della Salute fa autocritica sulla Regione ora messa sott'accusa. E sulla Fase 2 aggiunge: «Non ci sarà senza distanziamento e tamponi». I dissidi con il ministro Speranza? «Lui è un politico, io sono più pragmatico». «Attenzione a giudicare la, è stata investita da unoincontrollabile». Parla il viceministro della Salute Pierpaolo, che a Panorama dice che all'inizio anche i bollettini dell'Oms «erano lacunosi» e che di errori, di fronte a un evento a cui nessuno era preparato, «ce ne sono stati e a tutti i livelli». Sulle Rsa, ora nel mirino della Procura per il boom di contagi, afferma: «Nelle residenze per anziani occorre una rivoluzione». E sull'ancora indefinita Fase 2: «È un periodo di transizione in cui serve un ...

Giorgiolaporta : Scusate quando avete finito di parlare di #Feltri e di #Meridionali, c'è qualcuno capace di dirmi se sia normale ci… - 51_seal : @myrtamerlino Della ditta dove lavora la Sig.ra Sileri, che guarda caso 10 giorni dopo la nomina a ministro del mar… - ilconteamar : RT @anie_lothlorien: La moglie di Sileri (M5S), viceministro alla Salute, lavora in un’azienda che fornisce mascherine a vari ospedali pubb… - gennaio71 : RT @anie_lothlorien: La moglie di Sileri (M5S), viceministro alla Salute, lavora in un’azienda che fornisce mascherine a vari ospedali pubb… - Nunzio49872412 : @ImolaOggi Sembra una riunione di condominio, c’è pure Sileri il venditore di mascherine allo stato, se la cantano… -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri stato

Panorama

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...«Caro vice Ministro, ti ho da tempo più volte parlato della singolare condizione nella quale si trova l’ospedale di Agropoli. Come ricorderai, avevamo organizzato circa 10 settimane fa, una visita all ...