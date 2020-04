Rcs, Cairo rinuncia a 500mila euro di stipendio: sarà devoluto in beneficenza (Di mercoledì 29 aprile 2020) Nel corso dell’assemblea di Rcs, che si è tenuta questa mattina, il presidente Urbano Cairo “in considerazione delle difficoltà economiche per molte famiglie determinate dal protrarsi dell’emergenza sanitaria”, ha chiesto alla società di azzerare il proprio compenso fisso per quattro mesi (da marzo a giugno 2020) pari a 500mila euro. Lo si legge in una … L'articolo Rcs, Cairo rinuncia a 500mila euro di stipendio: sarà devoluto in beneficenza è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Rcs - Cairo rinuncia a 500mila euro di stipendio : sarà devoluto in beneficienza

Il video di Urbano Cairo che dice che l’emergenza è un’opportunità per RCS

Urbano Cairo “Affari vanno alla grande”/ Ma Rcs chiede 50 prepensionamenti a Corriere (Di mercoledì 29 aprile 2020) Nel corso dell’assemblea di Rcs, che si è tenuta questa mattina, il presidente Urbano“in considerazione delle difficoltà economiche per molte famiglie determinate dal protrarsi dell’emergenza sanitaria”, ha chiesto alla società di azzerare il proprio compenso fisso per quattro mesi (da marzo a giugno 2020) pari a. Lo si legge in una … L'articolo Rcs,di: saràinè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

fattoquotidiano : 'STATO DI CRISI' Rcs (Corriere) taglia la redazione, ma c’è voluta la pandemia per rinunciare agli utili [di Nicola… - Pasqual24320045 : RT @CalcioFinanza: Rcs, Cairo rinuncia a quattro mesi di stipendio, pari a 500mila euro: la cifra sarà devoluta in beneficenza https://t.c… - CalcioFinanza : Rcs, Cairo rinuncia a quattro mesi di stipendio, pari a 500mila euro: la cifra sarà devoluta in beneficenza… - zazoomblog : Rcs Cairo rinuncia a 500mila euro di stipendio: sarà devoluto in beneficienza - #Cairo #rinuncia #500mila… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Rcs, Cairo rinuncia a 500mila euro di stipendio: sarà devoluto in beneficienza: Nel corso dell’as… -

Ultime Notizie dalla rete : Rcs Cairo Rcs, Cairo rinuncia a 500mila euro di stipendio: sarà devoluto in beneficenza Calcio e Finanza Rcs: Cairo rinuncia a 500mila stipendio, importo andra' in beneficenza

'Per distribuzione 5mila buoni spesa da 100 euro ciascuno' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 apr - Nel corso dell'assemblea di Rcs, che si e' tenuta questa mattina, il presidente Urbano Cair ...

Rcs: ok soci a conti 2019, stop dividendo 'per contrastare effetti emergenza'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 apr - Via libera dell'assemblea dei soci Rcs ai conti 2019 del gruppo editoriale che ha respinto, come da attese, la proposta di distribuzione di dividendo ...

'Per distribuzione 5mila buoni spesa da 100 euro ciascuno' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 apr - Nel corso dell'assemblea di Rcs, che si e' tenuta questa mattina, il presidente Urbano Cair ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 apr - Via libera dell'assemblea dei soci Rcs ai conti 2019 del gruppo editoriale che ha respinto, come da attese, la proposta di distribuzione di dividendo ...