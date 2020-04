Maurizio Costanzo lascia Mediaset e torna in Rai: in arrivo un nuovo show (Di mercoledì 29 aprile 2020) Grandi novità per il marito di Maria De Filippi Grandi novità per Maurizio Costanzo e per tutti i suoi fan. Nell’attesa del ritorno de L’Intervista e il Maurizio Costanzo show,, il noto giornalista è pronto ad approdare in Rai con un programma tutto nuovo. A lanciare lo scoop è stato il popolare blog DavideMaggio.it. M di cosa si tratta? A partire da Maggio 2020, andrà in onda su Rai 2, un nuovo format con Maurizio Costanzo. Il conduttore e giornalista sarà a capo di “Album di famiglia”, che verrà trasmesso ogni sabato pomeriggio dalle ore 14.00 circa. Maurizio Costanzo approda in Rai con un nuovo programma Maurizio Costanzo avrà dunque un nuovo programma tutto suo. Questa volta però il giornalista passerà in Rai e ogni sabato sarà al timone di Album di Famiglia. Per ora non è ... Leggi su kontrokultura La notizia ‘bomba’ su Maurizio Costanzo : grossa novità in arrivo

Maurizio Costanzo torna in Rai con “Album di Famiglia”

