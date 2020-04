Lega Pro, medici Serie C bocciano protocollo FIGC (Di mercoledì 29 aprile 2020) I medici sociali delle squadre iscritte alla Serie C hanno bocciato il protocollo della FIGC. Ecco il comunicato ufficiale della Lega La Lega Pro ha diramato un comunicato ufficiale per annunciare che i medici dei club di Serie C hanno respinto il protocollo medico-sanitario proposto dalla FIGC. «Il protocollo sanitario redatto dalla commissione medico-scientifica della FIGC è di difficile applicazione per i Club di Serie C e lascia ancora troppe domande aperte. È quanto è emerso dall’incontro che si è tenuto ieri in videoconferenza tra i vertici di Lega Pro, il rappresentante dei medici della Serie C Francesco Braconaro, e l’avvocato di PwC Tls Gianluigi Baroni, con i 60 medici sociali dei club di Lega Pro». «Il protocollo medico – sanitario è stato valutato dai medici sociali di Serie C rispetto a diversi ... Leggi su calcionews24 Una Lega per la libertà. Il progetto di ricostruzione nazionale di Salvini contro lo statalismo

Le offese al Meridione e i provvedimenti da prendere - l’abbiamo chiesto a Flavia Sorrentino delegata all’autonomia della città del Comune di Napoli

Coronavirus : l'esperto legale - 'in azienda protocollo sicurezza va monitorato' (Di mercoledì 29 aprile 2020) Isociali delle squadre iscritte allaC hanno bocciato ildella. Ecco il comunicato ufficiale dellaLaPro ha diramato un comunicato ufficiale per annunciare che idei club diC hanno respinto ilmedico-sanitario proposto dalla. «Ilsanitario redatto dalla commissione medico-scientifica dellaè di difficile applicazione per i Club diC e lascia ancora troppe domande aperte. È quanto è emerso dall’incontro che si è tenuto ieri in videoconferenza tra i vertici diPro, il rappresentante deidellaC Francesco Braconaro, e l’avvocato di PwC Tls Gianluigi Baroni, con i 60sociali dei club diPro». «Ilmedico – sanitario è stato valutato daisociali diC rispetto a diversi ...

LegaProOfficial : Medici sociali #LegaPro contrari alla ripresa del campionato: troppo rischioso. Protocollo sanitario di difficile a… - infoitsport : Lega Pro, i medici dei club dicono no alla ripartenza - infoitsport : Lega Pro, l'Assemblea dei club rinviata al 7 maggio - ilFiliberto : @fumosi2 @valy_s Dovrebbe Berlusconi uscire dalle giunte con Lega e FdI. Non sono mica state votate da gente pro… - adriano69bis : RT @junews24com: I medici dei club di Serie C bocciano il protocollo FIGC. Il comunicato ufficiale -