Kim Jong Un è morto? Quando arriva l’annuncio e successore

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 29 aprile 2020) KimUn èl’annuncio eLo stato di salute del dittatore nordcoreano Kimun è tuttora avvolto da un alone di mistero; molti pensano che sia giàma l’impressione è che se certezze ci saranno non arriveranno prima di diverso tempo.Segui Termometro Politico su Google News KimUn potrebbe essere giàSono moltissimi gli esperti di cose asiatiche che assicurano: Kimun è, manca soltanto l’annuncio ufficiale. Il dittatore nordcoreano, nonostante i soli 36 anni, non sarebbe riuscito a superare un difficile intervento chirurgico, probabilmente, al cuore. Sempre stando agli stessi esperti, l’annuncio ufficiale arriverà al termine della lotta intestina per la successione al supremo leader che si starebbe tenendo nelle alte sfere del regime di ...