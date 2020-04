Figc | dopo Covid-19 troveremo macerie incredibili

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Quando si parla del futuro del calcio, terminata l'emergenza coronavirus, "non basta dire 'si gioca' o 'non si gioca'". Lo ha chiarito il presidente della, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, per il quale in questo settore, nei prossimi mesi "per strada materie". "Stiamo approcciando il tema come se il futuro del calcio potesse essere legato solo a una decisione: giocare adesso o non giocare - ha detto Gravina durante il Quaran Talks organizzato dalla Bologna Business School -. Ma il futuro del calcio, proiettato in termini economici, si presenterà con uno scenario chiaro" e molto negativo, perché "in base a contratti pluriennali abbiamo dei costi già fissati per le prossime 2, 3 a volte anche 4 stagioni". A questo si deve aggiungere il fatto che "i ricavi da botteghino saranno pari a zero, soprattutto per realtà ...