Esami di Stato professionisti 2020 | nuove date delle sessioni e consigli per lo studio

A gennaio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha reso note le date della prima e della seconda sessione di prove degli Esami di abilitazione 2020 per professionisti. Tre le ordinanze autorizzate dall'ormai ex Ministro Fioramonti che notificano il termine ultimo per presentare le domande e il giorno di svolgimento delle prove. Tuttavia l'emergenza sanitaria da Coronavirus ha portato alla modifica delle date prestabilite per le prime sessioni. Il DM 38 del 24 Aprile 2020 ha fissato al 16 Luglio e al 24 Luglio le prove. Vediamo assieme il calendario dei principali adempimenti, i requisiti per partecipare e utili strumenti per la preparazione dell'Esame di Stato Architetti, Esame di Stato Ingegneri ed Esame di Stato Commercialisti.

