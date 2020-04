Dopo 4 tamponi | Paulo Dybala è ancora positivo e asintomatico

(Di mercoledì 29 aprile 2020) C’è un giallolegato al Coronavirus, Dalla Spagna arriva la voce che l’attaccante argentino della Juventus sarebbe. A diffondere l’indiscrezione è stato il programma televisivo El Chiringuito del Jugones del canale tv di informazioni sportive El Chiringuito tv.aveva resa pubblica la sua positività al virus, e quella della fidanzata Oriana Sabatini, il 21 marzo scorso, terzo giocatore della JuventusRugani e Matuidi. Questi ultimi sono tornati negativi, e la Juventus lo ha comunicato, mentre a quanto sembra l’argentino non sarebbeguarito. Secondo il programma, l’attaccante avrebbe 4, e sono risultati tutti positivi., 26 anni, legato alla Juve da un contratto che scade nel 2022, da quanto si vede dai social, continua ad allenarsi tra le mura di casa. È ...

Paulo Dybala non è ancora guarito ufficialmente dal Coronavirus. La rivelazione arriva dalla Spagna, precisamente da El Chiringuito, che spiega come il giocatore della Juventus sia risultato positivo ...In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 201.505 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2: di queste, 27.359 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile). Seco ...