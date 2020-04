Coronavirus | Marcucci | ‘Salvini occupa per finta Senato | una farsa’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Dalla tragedia, con Salvini si passa subito alla farsa. Il leader della Lega, uno dei meno presenti in aula, cerca visibilità facendo una falsazione dela lavori conclusi”. Lo afferma il capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Andrea.“Tutta una farsa, niente che vada nell’interesse del Paese. Di peggio ci potrebbe essere solo che l’zione avesse come obiettivo di impedire a maggioranza e governo di varare provvedimenti essenziali per aiutare l’Italia e gli italiani a superare questa crisi sanitaria. Per la Lega c’è solo l’egocentrismo pericoloso, gli italiani non ci sono più”. L'articolo, ‘Salviniper, una farsa’ CalcioWeb.