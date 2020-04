Coronavirus, bozza dl: stop utilizzo dell’app e dati cancellati entro il 31 dicembre 2020 (Di mercoledì 29 aprile 2020) “L’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi al presente articolo sono interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi“: è quanto prevede la bozza di decreto legge che sarà esaminato nel corso del Cdm previsto per questa sera. I dati raccolti attraverso la App Immuni “non possono essere utilizzati per finalità diverse” da quella di ricerca scientifica, per tracciare i contatti dei casi positivi al Covid-19, “salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini statistici o ... Leggi su meteoweb.eu **Coronavirus : bozza dl - dati app cancellati a fine emergenza o entro 31 dicembre**

Coronavirus - ecco il testo della bozza finale del decreto per la fase 2 – Il documento

Coronavirus - nuovo Dpcm fase 2 : ok visite a parenti - take away - attività motoria lontano da casa. No spostamenti tra regioni BOZZA (Di mercoledì 29 aprile 2020) “L’dell’applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento dipersonali effettuato ai sensi al presente articolo sono interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, e comunque non oltre il 31, edla medesima data tutti ipersonali trattati devono essereo resi definitivamente anonimi“: è quanto prevede ladi decreto legge che sarà esaminato nel corso del Cdm previsto per questa sera. Iraccolti attraverso la App Immuni “non possono essere utilizzati per finalità diverse” da quella di ricerca scientifica, per tracciare i contatti dei casi positivi al Covid-19, “salva la possibilità diin forma aggregata o comunque anonima, per soli fini statistici o ...

Agenzia_Ansa : Coronavirus, il Consiglio dei ministri approva il Documento di economia e finanza. Senza pandemia, si legge nella b… - zazoomnews : Coronavirus: bozza dl dati app cancellati a fine emergenza o entro 31 dicembre - #Coronavirus: #bozza #cancellati - gabrielregino : Coronavirus, Fase Due, bozza dl, stop app e dati cancellati entro 31 dicembre - fisco24_info : Coronavirus, dati App per tracciamento contagi cancellati entro il 31 dicembre 2020: In arrivo regole privacy per t… - TV7Benevento : **Coronavirus: bozza dl, dati app cancellati a fine emergenza o entro 31 dicembre**... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bozza Coronavirus, Fase Due, bozza dl, stop app e dati cancellati entro 31 dicembre La Repubblica Coronavirus: Iss, ancora incerta correlazione con smog

Roma, 29 apr. (Adnkronos Salute) - E' al momento "molto incerta una valutazione di associazione diretta tra elevati livelli di inquinamento atmosferico e la diffusione dell’epidemia Covid-19, o del su ...

Coronavirus, ecco le regole per l'App Immuni: «Nessun obbligo, privacy tutelata»

Cronaca - La bozza del decreto che fissa i criteri per Immuni, l'applicazione per tracciare i contatti. Piattaforma in Italia, gestione pubblica. Rinviata a settembre la riforma delle intercettazioni.

Roma, 29 apr. (Adnkronos Salute) - E' al momento "molto incerta una valutazione di associazione diretta tra elevati livelli di inquinamento atmosferico e la diffusione dell’epidemia Covid-19, o del su ...Cronaca - La bozza del decreto che fissa i criteri per Immuni, l'applicazione per tracciare i contatti. Piattaforma in Italia, gestione pubblica. Rinviata a settembre la riforma delle intercettazioni.