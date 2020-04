App Immuni e la privacy | dati cancellati entro dicembre 2020 | le novità

Corriere : Immuni, ecco le regole per l’App Nessun obbligo, privacy tutelata - agorarai : Che fine ha fatto la app #Immuni? 'La app incide in ambiti fondamentali come la privacy, Conte non ne poteva parlar… - emenietti : conferenza stampa su 'fase 2': • niente sulla scuola • niente sul sistema sanitario • niente su tamponi e test sier… - rcarangelo : RT @Italia_Notizie: Pronta l'app 'Immuni' Tutti i dati cancellati entro la fine del 2020 - CIaudiaGiulia : @vitalbaa @fpmicozzi @brunosaetta @AternoStefano @ebobferraris @SMaurizi @CarloStagnaro @sonoclaudio @bassosimone… -

App Immuni Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : App Immuni