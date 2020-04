Virus, i due protocolli del Piano infanzia: dal 4 maggio attività educative all’aperto, da giugno al via i centri estivi nei cortili delle scuole (Di martedì 28 aprile 2020) Per consentire la ripresa delle attività dei bambini figli di genitori che tornano al lavoro, già dal 4 maggio, si lavora da subito a fissare regole certe che dispongano un numero massimo di bambini per ciascun operatore dedicato e che i gruppi siano fissi, per tenere sotto controllo il contagio. È un impegno che si è assunta la ministra per la Famiglia, Elena Bonetti, nel corso dell’incontro che si è svolto in video conferenza con i presidenti dell’Anci, Antonio Decaro e dell’Upi, Michele De Pascale e che ha visto coinvolti anche i ministri dell’Istruzione Lucia Azzolina, del Lavoro Nunzia Catalfo e dello Sport Vincenzo Spadafora. Presenti anche la sottosegretaria Sandra Zampa, la vicepresidente della Regione Emilia Romagna Elly Schlein, il sindaco di Firenze e referente città metropolitane Dario Nardella e Alberto ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - bilancio Italia sale a 201.505 casi e 27.359 morti. Paese spaccato in due - al Sud solo il 4% dei nuovi positivi

Walter Ricciardi "Coronavirus non resiste al caldo"/ "Con 35° scompare in due minuti"

Coronavirus - due napoletani inventano la mascherina green totalmente riciclabile (Di martedì 28 aprile 2020) Per consentire la ripresa delle attività dei bambini figli di genitori che tornano al lavoro, già dal 4, si lavora da subito a fissare regole certe che dispongano un numero massimo di bambini per ciascun operatore dedicato e che i gruppi siano fissi, per tenere sotto controllo il contagio. È un impegno che si è assunta la ministra per la Famiglia, Elena Bonetti, nel corso dell’incontro che si è svolto in video conferenza con i presidenti dell’Anci, Antonio Decaro e dell’Upi, Michele De Pascale e che ha visto coinvolti anche i ministri dell’Istruzione Lucia Azzolina, del Lavoro Nunzia Catalfo e dello Sport Vincenzo Spadafora. Presenti anche la sottosegretaria Sandra Zampa, la vicepresidente della Regione Emilia Romagna Elly Schlein, il sindaco di Firenze e referente città metropolitane Dario Nardella e Alberto ...

Agenzia_Ansa : Ottenuti due farmaci specifici, progettati e sintetizzati per combattere il nuovo #coronavirus #SarsCoV2. Attaccan… - myrtamerlino : Ci siamo svegliati con due segni meno. Un -20 bellissimo, perché finalmente i contagi calano davvero. Il secondo me… - aranciaverde : RT @NCFacciamorete: Dopo due giorni con febbre, il venerdì di Pasqua, mio cognato viene ricoverato in ospedale positivo al tampone. Oggi ci… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Virus, i due protocolli del Piano infanzia: dal 4 maggio attività educative all’aperto, da giugno al via i centri esti… - Luca80093108 : RT @stefanorizzato: Un Paese dove ogni giorno si recita il conto dei contagi senza metterlo in prospettiva, senza spiegare quanti test sono… -