Usate questo gadget per rimettervi in forma durante la fase 2 dell’epidemia

ricpuglisi : Se potessi dare consigli di comunicazione alla @EU_Commission, partirei da questo banale principio: se gli sciocchi… - Francescaeffe3 : RT @RobinG00d: Si POSSONO DARE INDICAZIONI E CONSIGLI CHIEDERE AGLI ITALIANI DI NON USCIRE DI CASA MA MULTE POLIZIA E IMPOSIZIONI FA DI… - CasulaGiuliana : RT @ModusvivendiB: Lo sappiamo questo è Twitter ma se usate Instagram avete una bella opportunità vero @romanapetri @Librimondadori? @CasaL… - LuciaLibri : RT @ModusvivendiB: Lo sappiamo questo è Twitter ma se usate Instagram avete una bella opportunità vero @romanapetri @Librimondadori? @CasaL… - _vedocose : RT @ModusvivendiB: Lo sappiamo questo è Twitter ma se usate Instagram avete una bella opportunità vero @romanapetri @Librimondadori? @CasaL… -

Ultime Notizie dalla rete : Usate questo

Corriere dello Sport

Alessandro Barbano, vicedirettore del Corriere dello Sport ed ex direttore de Il Mattino, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni commentando le decisioni del Governo per la ripresa del campionato ...E’ un periodo difficile quello attuale, una fase dove ognuno di noi cerca certezze e punti fissi per evitare di continuare a brancolare nel buio dell’ignoto nel quale si è inabissato. Purtroppo però ...