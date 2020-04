Superati i duecentomila contagi in Italia (Di martedì 28 aprile 2020) L’Italia supera la soglia dei 200mila contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al coronavirus, le vittime e i guariti. Ad oggi sono infatti 201.505, con un incremento rispetto a ieri di 2.091, stando ai dati di oggi pubblicati dalla Protezione Civile. I malati di covid-19 sono complessivamente 105.205: un’altra conferma del trend in calo, sono - 608 rispetto a ieri. La diminuzione ieri era stata di 290 mentre domenica c’era stato un incremento di 256 malati.Sono 382 le persone morte a causa del coronavirus nella giornata di oggi, che portano al totale di 27.359. L’aumento di ieri era stato di 333 unità. Per quanto riguarda i guariti, il numero totale è di 68.941, con un incremento rispetto a ieri di 2.317. L’aumento ieri era stato di 1.696.Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 aprile 2020) L’supera la soglia dei 200milaati totali, vale a dire gli attualmente positivi al coronavirus, le vittime e i guariti. Ad oggi sono infatti 201.505, con un incremento rispetto a ieri di 2.091, stando ai dati di oggi pubblicati dalla Protezione Civile. I malati di covid-19 sono complessivamente 105.205: un’altra conferma del trend in calo, sono - 608 rispetto a ieri. La diminuzione ieri era stata di 290 mentre domenica c’era stato un incremento di 256 malati.Sono 382 le persone morte a causa del coronavirus nella giornata di oggi, che portano al totale di 27.359. L’aumento di ieri era stato di 333 unità. Per quanto riguarda i guariti, il numero totale è di 68.941, con un incremento rispetto a ieri di 2.317. L’aumento ieri era stato di 1.696.Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per ...

19marino74 : RT @HuffPostItalia: Superati i duecentomila contagi in Italia - Roberto41684480 : RT @HuffPostItalia: Superati i duecentomila contagi in Italia - HuffPostItalia : Superati i duecentomila contagi in Italia - laRedazioneEU : Coronavirus in Italia, superati i 200’000 casi. Oltre duemila più di ieri -

Ultime Notizie dalla rete : Superati duecentomila Superati i duecentomila contagi in Italia L'HuffPost Superati i duecentomila contagi in Italia

L’Italia supera la soglia dei 200mila contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al coronavirus, le vittime e i guariti. Ad oggi sono infatti 201.505, con un incremento rispetto a ieri di ...

Coronavirus, sindacati: giornata mondiale sicurezza sul lavoro per chi è in prima linea

I segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil, Rossana Dettori, Angelo Colombini e Silvana Roseto: “Tutelare la salute dei lavoratori vuol dire tutelare il lavoro" "Oggi, in occasione della giornata mon ...

L’Italia supera la soglia dei 200mila contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al coronavirus, le vittime e i guariti. Ad oggi sono infatti 201.505, con un incremento rispetto a ieri di ...I segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil, Rossana Dettori, Angelo Colombini e Silvana Roseto: “Tutelare la salute dei lavoratori vuol dire tutelare il lavoro" "Oggi, in occasione della giornata mon ...